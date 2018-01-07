Sarıkamış şehitleri anılıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir’in Kaman ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla şehitler anısına yürüyüş yapıldı.

Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan gençler, "Vefakar gençlik, fedakar ecdadını unutmayacak", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara konuşan Kaymakam Murat Girgin, 81 il ve tüm ilçelerde Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla etkinlik yapıldığını hatırlattı.

Girgin, "Milletler, tarihleri ile var olup yaşar. Tarih, sadece geçmiş değil aynı zamanda geleceğimizdir. Bizler milli benlik duygusunu ortaya çıkarmak, atalarımızın durumunu anlayıp Sarıkamış ruhunu oraya çıkartmak için yürüdük. Şehitlerimizin aziz hatıralarını bir kez daha hatırlamak için burada bulunduk. Dost ve düşmana bir arada olduğumuzu göstermek için 103 yıl sonra o acıları anlatmak için bir aradayız." dedi.

Yürüyüşün ardından, Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Yürüyüşe, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Mülayim, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sibel Koç, Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Demirci, AK Parti İlçe Başkanı Necati Çolak ve vatandaşlar katıldı.