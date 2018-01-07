Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Sarıkamış şehitleri anılıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir’in Kaman ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla şehitler anısına yürüyüş yapıldı.Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle...

07 Ocak 2018 Pazar 16:43
Sarıkamış şehitleri anılıyor
banner230

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir’in Kaman ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla şehitler anısına yürüyüş yapıldı.

Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan gençler, "Vefakar gençlik, fedakar ecdadını unutmayacak", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara konuşan Kaymakam Murat Girgin, 81 il ve tüm ilçelerde Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla etkinlik yapıldığını hatırlattı.

Girgin, "Milletler, tarihleri ile var olup yaşar. Tarih, sadece geçmiş değil aynı zamanda geleceğimizdir. Bizler milli benlik duygusunu ortaya çıkarmak, atalarımızın durumunu anlayıp Sarıkamış ruhunu oraya çıkartmak için yürüdük. Şehitlerimizin aziz hatıralarını bir kez daha hatırlamak için burada bulunduk. Dost ve düşmana bir arada olduğumuzu göstermek için 103 yıl sonra o acıları anlatmak için bir aradayız." dedi.

Yürüyüşün ardından, Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Yürüyüşe, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Mülayim, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sibel Koç, Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Demirci, AK Parti İlçe Başkanı Necati Çolak ve vatandaşlar katıldı.

Anahtar Kelimeler:
KamanSarıkamış Harekatı 103. Yılı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim