Sarıkamış şehitleri anılıyor

BURSA (AA) - Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı anma etkinlikleri kapsamında Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'da yürüyüş düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençlik Şühedanın İzinde" projesi kapsamında Bursa'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş Teleferik Meydanı önünden başladı. Yaklaşık 3 kilometre yapılan yürüyüş, Zeyniler Mahallesi'ne tamamlandı. Yürüyüş sonunda Zeyniler Köy Konağı'nda vatandaşlara çorba ikram edildi.

Yürüyüş öncesi gerçekleştirilen törende konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, 103 yıl önce bu vatan için canını feda edenleri anmak için toplandıklarını söyledi. Şahin, Sarıkamış'ta 90 bin askerin donarak şehit olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Onlar, bu toprakların Türk vatanı ve toprağı olduğunu, üzerinde dalgalanacak tek bayrağın al bayrak olduğunu bütün dünyaya göstermek için şehit oldular. 103 yıl önceki o elim hadiseyi, şehadet şerbeti içen aziz vatan evlatlarını anmak için toplandık. Bugün aynı yürüyüş Kars Sarıkamış’ta, vatanımızın her ilinde ve ilçesinde tekrarlanıyor. Biz de Bursa'da gençlerimizle bu anı yaşayacağız ve onları yad edeceğiz. 'Gençlik şühedanın izinde' diyoruz. Gençlik bu vatanın izinde ve bu vatanın nöbetinde her daim oldu, olmaya da devam edecek. Bunun en son örneğini 15 Temmuz’da verdik. Aynısını tekrar yaparlarsa misliyle karşılık vererek tekrar göstereceğiz."

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin de Allahuekber Dağları'nda donarak şehadet şerbetini içen 90 bin şehidi anmak için toplandıklarını söyledi.

Şahin, "Onların sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nde rahat ve hür bir şekilde yaşayabiliyoruz. Gençlerimizin şühedanın izinde olması bizim için çok önemli. Bu milli birlik ve beraberlik duygularıyla yetişmesi çok önemli. Onun için bugün binlerce gencimiz burada. Etkinliğe katılan gençlere ve onları yetiştiren anne, babalara çok teşekkür ediyorum. Sarıkamış şehitlerini ve ülkemiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

Yürüyüşe katılan yüzme antrenörü İlyas Aziz de sporcu gençlerle Sarıkamış şehitlerini anmak için bu yürüyüşe katıldıklarını belirterek, "Onlara şükran borçluyuz." dedi.

- Eskişehir

Eskişehir Valiliği ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen yürüyüşe, her yaş grubundan vatandaş katıldı. Gar önünden başlayan yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Hava Şehitliği'ne ulaşanlar, mezarlara karanfil bıraktı.

Şehitlikte, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Vali Yardımcısı Akın Ağca, burada yaptığı konuşmada, 90 bin askerin hava koşulları nedeniyle Sarıkamış'ta şehadete erdiğini anımsatarak, şehitlerin vatanı koruyabilmek için gözlerini kırpmadığını kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere tarih ve millet bilinci aşılamak için birçok etkinlik yaptığını anlatan Ağca, "Bu vatan Mehmetçikler ve ülkesinin kıymetini bilen nesiller olduğu sürece hiçbir zaman parçalanmayacak, işgal görmeyecek ve ebediyete kadar yaşayacaktır." diye konuştu.

Yürüyüşe katılan 14 yaşındaki Harun Kuvvet de anlam ve önemi büyük bu yürüyüşe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tuğçe Şanlı (17) da Sarıkamış şehitlerini anmak için katıldığı yürüyüşte duygulu anlar yaşadığını ifade etti.

- Balıkesir

Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş, Zağnos Paşa Camisi önünden başladı.

Vali Esrin Yazıcı'nın da katıldığı yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Anafartalar Caddesi'nden yürüyen kalabalığa mehter takımı eşlik etti. Yürüyüşte askerler büyük bir Türk bayrağı ile yer aldı. Kızılay Caddesi'nden marşlarla devam eden yürüyüş, spor salonu önünde son buldu.

Burada Gençlik ve Spor Bakanlığının hazırladığı Sarıkamış gösterimi, dev ekrandan izlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil İbrahim Koyuncu, yaptığı konuşmada, Sarıkamış şehitlerini anmak ve aynı zamanda "gençliğin şühedanın izinde olduğunu göstermek" için burada olduklarını söyledi.

Tarihte zaferler kadar acıların da büyük yer tuttuğunu dile getiren Koyuncu, şunları aktardı:

"Tarihimiz, Yemen'in kızgın çöllerinde, Çanakkale'nin soğuk sularında, Sarıkamış'ın ise dondurucu soğuğunda dini, vatanı ve milleti için canlarını feda eden Anadolu çocuklarının hikayelerini barındırır. Bıyıkları henüz yeni terlemiş olan delikanlılar, Sarıkamış'ta düşmana değil soğuğa mağlup olmuşlardır. Sarıkamış'ın kahraman şehitleri, yazlık giysiler ve ayaklarında çarıklarla eksi 45 derecede kahramanlık destanı göstermişlerdir. Bu vatan, bu millet için inancımız, kutsallarımız ve bayrağımız için şehit olmuş bütün kardeşlerimizi hayırla, şükranla ve rahmetle yad ediyoruz."

Etkinliğe katılan Gizem Şirin, geçmişte ecdadın yaptıkları nedeniyle onlara minnettar olduğunu vurgulayarak, "Ecdadın yaptığı büyük fedakarlıkları, donarak şehit olmalarını büyük bir üzüntü içinde her sene hatırlamaya, yad etmeye biraz da anlamaya çalışıyoruz. Ecdadımızdan Allah razı olsun." dedi.

- Kütahya

Kütahya'da düzenlenen yürüyüş Zafer Meydanı'nda başladı. Anma programının yapılacağı Ziraat Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi'ne kadar devam eden yürüyüşe, vatandaşlar ve öğrenciler Türk bayraklarıyla, Germiyan Okçuluk Tekkesi üyeleri de geleneksel kıyafetleriyle katıldı.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, anma programında yaptığı konuşmada, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan Sarıkamış'a bugüne kadarki tüm şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

Şehitlerin, bu toprakların bağımsızlığı ve aziz milletin özgürlüğü için en kıymetli varlıkları olan canlarını verdiğini hatırlatan Nayir, şöyle konuştu:

"Milletlerin sahip olduğu bazı değerler, can pahasına korunacak değerlerdir. Sarıkamış şehitlerini anmak için zamanı ve zemini iyi bilmek lazım. Çok zor zamanda ve çok zor zeminde verilmiş bir mücadeleydi. Sonucunda da rütbelerin en yükseği olan şehitlik rütbesine yükselen bir mücadele vardı o gün orada. Daha sonraki süreçte de yaşanan her hadisede bu millet sahip olduğu mukaddes değerler için gözünü kırpmadan değerlerimizi korumak için canını vereceğini her vesilede de ortaya koymuştur. Sarıkamış tarihte yaşanmış, tarihe gömülmüş bir anı değildir. Bu milletin damarına işlemiş, karakterinde var olan bir olgudur."

Program, Sarıkamış şehitlerini anlatan belgesel gösterimiyle sona erdi.

- Çanakkale

Çanakkale'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş öncesi orta öğretim kurumlarında eğitim gören 7. ve 8. sınıf öğrencileri Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan alanda toplandı.

Öğrencilere ve katılımcılara burada Türk bayrağı ile üzerinde "Gençlik Şühedanın İzinde" yazılı bere ve kaşkol dağıtıldı. Çok sayıda kişi buradan Demircioğlu ve Atatürk caddelerini takip edip Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'ne ulaştı. Ardından Piri Reis Caddesi'ni geçip Kordon Boyu'na gelen kalabalık, Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'ndaki törene katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Çanakkale Gençlik Merkezleri Gönüllüsü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi Tuğçe Fidan, 1. Dünya Savaşı'nda, 22 Aralık 1914 ile 15 Ocak 1915 tarihleri arasında Enver Paşa komutasındaki birliklerin Sarıkamış'taki Allahuekber Dağları'nda Rus kuvvetlerini püskürtmeye çalışırken kara kışa yenik düştüğünü söyledi.

Tuğçe Fidan, "Annelerin gözbebekleri, babalarının aslan parçaları sonsuz beyazlığın içinde hakka varmışlardır. 90 bin Mehmetçik düşmana, topa tüfeğe değil ne yazık ki yokluğa, yoksulluğa, açlığa yenilmiştir." diye konuştu.

Törene katılan Vali Orhan Tavlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ, AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Yıldız ile öğrenciler ve vatandaşlar ikram edilen çorbadan içti.

- Bilecik

Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Vali Tahir Büyükakın, Belediye Başkanı Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile gençler ve vatandaşlar saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, burada yaptığı konuşmada, bugün tarihin en dramatik savaşlarından birini anma günü olduğunu belirtti.

Bir ülkenin, vatanı ve milleti için her türlü fedakarlığı yapabilen gençlere sahip olduğu müddetçe o ülke asla batmayacağını ifade eden Yıldız, ''Vatanımız kolay kazanılmadı. Bunu çok iyi bilmeliyiz,. Eğer bugün burada şanlı bayrağımızın altında rahat bir şekilde özgürce nefes alabiliyorsak, şehitlerimizin bizler için verdiği nefeslerin sayesindedir. İşte bu da gençlik olarak bizim görev sorumluluğumuzu kat kat artırmaktadır.'' diye konuştu.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencileri ve 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında vatani görevini yapan askerlerin de bulunduğu kalabalık grup, ''Sarıkamış Türküsü'' eşliğinde, ellerinde Türk bayraklarıyla Şeyh Edebali Türbesi'ne geldi. Burada yapılan duanın ardından katılımcılara çorba ikram edildi.

- Yalova

Yalova'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan etkinliğe katılan her yaş grubundan vatandaş, ''Sarıkamış Türküsü'' eşliğinde 3 kilometrelik güzergahta yürüdü.

Yürüyüşte yer alanlar, Türk bayrağı ve Atatürk resmi taşıdı. Heykel’de son bulan yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinlik Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için edilen dua ile son buldu.

Yürüyüşe İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güler Alkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve gaziler de katıldı.