Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı

KAYSERİ (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yarın düzenlenecek Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü'ne katılmak üzere Ankara'dan hareket eden ve öğrencileri taşıyan özel Kars-Sarıkamış treni, Kayseri'ye ulaştı.

İl Milli Eğitim ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince Kayseri Tren İstasyonu'nda düzenlen törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, genciyle, ihtiyarıyla bu ülke için canlarını feda eden milletin torunları olarak Sarıkamış'a genç göndermenin, mutluluğunu ve bahtiyarlığını yaşadıklarını söyledi.

Ecdadın, dönmeyeceğini bile bile, bu ülkeyi güçlü bırakabilmek için canlarını seve seve feda ettiğini vurgulayan Eskici, "Kayseri Lisesi bu anlamda çok önemli. Lisemiz yıllar önce bu ülkenin kurtuluşu için, milli mücadele döneminde nasıl kahramanlık gösterdiyse şimdi bu şanlı lisenin şanlı öğrencileri, Sarıkamış şehitlerini anmak için yolculuğa hazırlandılar. Bu yolculuğun mübarek olmasını, gençlerimiz için gelecekte çok büyük manevi kazançlar sağlamasını temenni ediyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da bu ülkenin kendilerine kolaya mal olmadığını, yedi düvel ile çarpıştıklarını belirtti.

Sarıkamış'ta Allahuekber Dağları'nda 90 bin şehit verildiğini hatırlatan Elmalı, ecdadın canını vererek bu vatanı gelecek nesile bıraktığını anlattı.

Elmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayseri Lisesinin gençleri nasıl 1915'te Kurtuluş Savaşı'nda o yıl mezun vermeden şehit olmuşlarsa 90 bin şehidimiz de Sarıkamış'tan geri dönmemişler ve bu vatanı bize bu şekilde bırakmışlardır. Bu vatanın kıymetini bilmemiz, ibret almamız ve geleceğimizi inşa edebilmemiz için oradan ibret almanızı, ders almanızı bu vatanın bize kolaya mal olmadığını görmeniz için bu sefer düzenleniyor. Hayırla gidip, hayırla dönmenizi, orada bu ibretlik yerleri görmenizi ve ecdadımızı unutmamanızı sizlerden diliyorum."

Kayseri Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yusuf Karaman da Sarıkamış'a ilk defa gideceği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade etti.

Oraya şehitleri anmak için gittiklerini dile getiren Karaman, "Oradaki milli, manevi duyguyu aynen yaşamak, onları her zaman hatırlamak, örnek almak, korkusuzca, ileride torunlarımıza anlatmak için gidiyoruz." dedi.

12. sınıf öğrencisi Emre Bahçeci ise hem üzüntü hem de sevinci bir arada yaşadığını belirterek, "Bizim geçmişimizi bilmemiz, 90 bin şehidimizi yalnız bırakmamamız, onları her sene anmamız lazım. Onlar yalnız değil, bizler onların torunlarıyız, anmaya gidiyoruz." diye konuştu.

Daha önce gitme şansı olmadığını söyleyen Bahçeci, "Kahramanlıklarını duydum. Donarak şehit oldular. Biz de o soğuğu hissedeceğiz, onların yaşadığı şeyleri yaşayacağız, onları anlayacağız orada." ifadelerini kullandı.

Ellerinde Türk bayrakları ile bekleyen öğrenciler, Ankara'dan hareket edip Kırıkkale ve Yozgat'ın artından kente gelen trene, okunan duanın ardından bindi.

Sivas, Erzincan ve Kars ile tren yolculuklarını tamamlayacak öğrenciler, yarın düzenlenecek Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı anma etkinlikleri kapsamında, 3 bin 180 metre rakımlı Allahuekber Dağı'nda zirve tırmanışı gerçekleştirecek.