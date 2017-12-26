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Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Büyük Ayı Arama ve Kurtarma Derneği tarafından organize edilen etkinliğe katılan dağcılar, yaptıkları yürüyüşle 103 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda şehit olanları andı.Ellerinde Türk bayraklarıyla...

26 Aralık 2017 Salı 15:29
Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Büyük Ayı Arama ve Kurtarma Derneği tarafından organize edilen etkinliğe katılan dağcılar, yaptıkları yürüyüşle 103 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda şehit olanları andı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan dağcılık kulüpleri, yürüyüş grupları ve Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri, Eskişehir'in en yüksek zirvesi olan bin 826 metre yükseklikteki Türkmen Dağı'na tırmandı.

Yürüyüş sonunda Türkmen Dağı'nda tören gerçekleştiren grup üyeleri, Sarıkamış şehitlerini andı.

Anahtar Kelimeler:
Büyük Ayı Arama Ve Kurtarma DerneğiEskişehirSarıkamış
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