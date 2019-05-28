Sarıcakaya'da 380 kök haşhaş imha edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 380 kök haşhaş imha edildi.
Arazideki 380 kök haşhaş ise imha edildi. Tarla sahibi M.D. ise gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 380 kök haşhaş imha edildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Laçin Mahallesi Sakızbükü mevkisinde yasa dışı haşhaş ekildiği ihbarı üzerine bölgede...
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 380 kök haşhaş imha edildi.
Arazideki 380 kök haşhaş ise imha edildi. Tarla sahibi M.D. ise gözaltına alındı.