Sarıcakaya'da 380 kök haşhaş imha edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 380 kök haşhaş imha edildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Laçin Mahallesi Sakızbükü mevkisinde yasa dışı haşhaş ekildiği ihbarı üzerine bölgede...

Sarıcakaya'da 380 kök haşhaş imha edildi
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 380 kök haşhaş imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Laçin Mahallesi Sakızbükü mevkisinde yasa dışı haşhaş ekildiği ihbarı üzerine bölgede araştırma yaptı.

Arazideki 380 kök haşhaş ise imha edildi. Tarla sahibi M.D. ise gözaltına alındı.

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