Sarı domates Derebucak'ın yüzünü güldürecek

KONYA (AA) - Derebucak ilçesinin yerli sarı domatesi, düzenlenen Tarla Günü etkinliği ile tanıtıldı.

İlçedeki Gembos Ovası'nda Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen ve Derebucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen yerli domates yetiştiriciliği projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, ilçe genelinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile KOP İdaresi Başkanlığı, Derebucak Belediyesi, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü, Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Ankara Toprak, Gübre ve Su Merkez Araştırma Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Karatay Üniversitesi, Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri gibi çok paydaşlı olarak birçok projenin yürütüldüğünü belirtti.

Baydar, Konya İl Müdürlüğü olarak Derebucak ve diğer küçük parçalı arazilere sahip ilçe ve köylerde birim alandan en yüksek verimi elde edecekleri projelere yoğunlaştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bununla beraber arazi toplulaştırma ve altyapı çalışmalarına da önem vererek tarım arazilerimizde daha ideal ve rantabıl üretim yapmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. İşte burada gördüğünüz gibi hem yerel ürün ve lezzetleri korumak hem de çiftçilerimize daha fazla para kazanmalarını sağlamak için sarı domates, Gembos Ovası'nda yetiştirilen fasulye, birde yeni dönemde bunlara ilave edilecek lavanta üretimi bölge çiftçisini kalkındıracak ürünlerimiz olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca bölgede uygulamayı hedeflediğimiz 10 ayrı çeşit proje ile yöre çiftçisine katkıda bulunmayı, yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu projeler için kaynak ayrılarak KOP-TEYAP’la çalışmalar devam etmektedir."

Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan ise, tarımın ilçenin önemli bir lokomotif sektörü olduğunu belirterek, Derebucak ilçesinde yılda 1,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını sözlerine ekledi.



Derebucak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aybayrs Yiğit de, son yıllarda daha sağlıklı olduğu çalışmaları neticesinde de ortaya konulmuş olan yerli çeşitlere tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, ilçede çevre ve şehirciliğin geliştirilmesi çalışmalarının yanında, tek üretim sektörü olan tarım sektörüne çok önem verdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol, yerli sarı domates ekili alanları gezerken, üreticiler tarafından yetiştirilen ve içi, dışı tamamen sarı renk olan ürünü inceledi.























