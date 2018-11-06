Saraykent'te kaçak kazı iddiasıyla 4 kişi yakalandı

YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Saraykent ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ve Saraykent İlçe Jandarma ekipleri, Benli köyü Karalık mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen S.Ö, Z.Y, R.P. ve S.Y. yakalandı.



Bu arada operasyon sırasında kaçmaya çalışan şüphelilerden S.Y, bölgede daha önce kazılmış olan çukura düşerek yaralandı.

Yaralı şüpheli, 112 Acil Sağlık ambulansıyla Sorgun Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.