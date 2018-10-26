Saraybosna'da krepli Guinness rekoru

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, 2017'de Rusya'da kırılan 8 saatte 12 bin 716 krep hazırlama rekoru geçildi. Bosna Hersekli aşçılar, 8 saatten daha az bir sürede 12 bin 874 krep hazırlayarak, bu alandaki rekorun yeni sahibi oldu.

Dernek Başkanı Nermin Hodzic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni rekor denemesinin 15 hakem tarafından takip edildiğini belirterek, rekoru kırmış olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Gastronominin Saraybosna Turizm Festivali'nde özel bir yere sahip olduğunu aktaran Hodzic, bugünkü rekor denemesine 140'a yakın aşçının katıldığını ifade etti.

Hodzic, bir önceki krepli Guinness rekorunun 25 Şubat 2017 tarihinde Rusya'nın başkenti Moskova'da hazırlanan 12 bin 716 kreple kırıldığını hatırlattı.

Bu arada, rekor denemesi kapsamında hazırlanan kreplerin "Pomozi.ba" isimli insani yardım kuruluşu aracılığıyla ihtiyaç sahibi Bosna Hersek vatandaşlarına ve Saraybosna'daki Usivak kışlasında kalan sığınmacılara dağıtılacağı bildirildi.