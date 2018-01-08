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Saraybosna'da 481 yıllık Osmanlı mirası

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki 481 yıllık tarihi Gazi Hüsrev Bey Medresesi, kentteki en önemli Osmanlı miraslarından biri olarak kabul ediliyor.

08 Ocak 2018 Pazartesi 20:54
Saraybosna'da 481 yıllık Osmanlı mirası
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SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki en önemli Osmanlı miraslarından biri olarak kabul edilen tarihi Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nin 481. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Ülkedeki en eski eğitim kurumu olan ve aynı zamanda dünyada da yaklaşık 5 asırdır eğitimin aralıksız sürdüğü ender okullardan biri olarak gösterilen medresedeki törene, Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic'in yanı sıra okulun eski mezunları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Medrese Müdürü Mensur Malkic, yaklaşık 5 asırdır aralıksız eğitim veren Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nin, ülke genelinde de aynı düzeyde birçok eğitim kurumunun açılmasına ön ayak olduğunu söyledi.

Malkic, medresenin sadece dini eğitim verilen bir okul değil, aynı zamanda ülkedeki diğer liselerle de omuz omuza ilerleyen bir eğitim kurumu olduğunu vurgulayarak, "Burada hem Kuran-ı Kerim, din ve hadis dersleri hem de matematik, biyoloji gibi diğer dersler de veriliyor." dedi.

Gazi Hüsrev Bey Medresesi

Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Bayezid'in torunu Gazi Hüsrev Bey, Bosna Sancak Beyliği döneminde, başta Saraybosna olmak üzere bölgede çok sayıda cami, hamam, aşevi ve eğitim kurumu inşa ettirdi.

Gazi Hüsrev Bey, 8 Ocak 1537'de Saraybosna'da kendi adıyla anılan medreseyi açtı. Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nde eğitim, Osmanlı'nın bölgeden çekilmesinin ardından da aralıksız devam etti. Komünist Yugoslavya döneminde de eğitime devam eden medrese, 1992-1995 yılları arasındaki Saraybosna kuşatması sırasında da kapılarını kapatmadı.

Ülkenin en eski eğitim kurumu olan medresede verilen eğitimin kalitesi, İngilizce, Arapça ve Türkçe öğretilmesi nedeniyle Boşnak aileler çocuklarını burada okutmaya büyük önem veriyor. Diplomaları diğer liselerin diplomasına denk olan mezunlar, medreseyi bitirdikten sonra istedikleri fakültelerde eğitime devam edebiliyor.

Muhabir: Alma Çekovic, Lejla Bıogradlıja

Anahtar Kelimeler:
DünyaGazi Hüsrev Bey MedresesiOsmanlı MiraslarıSaraybosna
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