Saray Nezaket Okulu inşaatı tamamlandı

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Nezaket Okulu hizmet vermeye başladı.

Saray Mahallesi'nde 5 katlı inşa edilen okulda, çok amaçlı salon, kreş ve etüt odaları, yemekhane ve yönetici odaları ile çocuk oyun grupları yer alıyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Nezaket okullarının bir marka olduğunu ifade ederek, "2011'den beri uygulamaya koyduğumuz bu projemizle Türkiye’nin 'Nezaket Elçileri'ni yetiştiriyoruz. Milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştiriyoruz. Hemşehrilerimizin bu projemize gösterdiği yoğun ilgi ise yaptığımız işin ne kadar faydalı olduğunu ve gönüllere dokunduğunu gösteriyor." dedi.

Bugüne kadar hayata geçirdikleri projelerle herkesin gönlüne dokunduklarını söyleyen Çetin, "Hayata geçirdiğimiz projelerle Pursaklar hem tebessüm ediyor hem de tebessüm şehri olarak biliniyor. Bunda katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Saray Cumhuriyet Mahallesi Barış Manço Caddesi’nde bulanan Nezaket Okulu ve Kreş için yeni dönem kayıtlarının devam ettiği bildirildi.



