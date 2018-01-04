Sarar Şirketler Grubu Başkanı Sarar:

ESKİŞEHİR (AA) - Sarar Şirketler Grubu Başkanı Cemalettin Sarar, devletin sanayiciyi desteklemesinin de etkisiyle fabrikalarında 5 bin kişi çalıştığını belirterek, "Bunların çoğu da kadın. Devletimiz, milletimiz için çalışıyoruz." dedi.

Sarar, Eskişehir Basma Fabrikası'nda düzenlendiği yıllık değerlendirme toplantısında, kent merkezindeki bit pazarındaki 12 metrekare dükkanda "kaliteli üretim" anlayışıyla başladıkları iş hayatında, bugün Çin, Rusya, Afrika ve Amerika pazarında 100, Türkiye'de ise 150'nin üzerinde mağazalarıyla ticaret yapar hale geldiklerini kaydetti.

Bunların hepsini birlik ve beraberlik içinde olarak sağladıklarını dile getiren Sarar, şöyle konuştu:

"Kurulduğumuz yıldan itibaren büyümeyi hedefledik. Bir dünya markası olmak için çalışma yürüttük. Her şeyin en güzelini bu kent için yaptım. 75 yaşındayım. Ticaret Odası Başkanlığı görevinde bulundum. Bu kent için bir günde 7 bakanla görüştüm. Kendi menfaatimi hiç düşünmedim. Biz Eskişehir için varız. Devletimizin sanayiciyi desteklemesinin de etkisiyle fabrikalarımızda 5 bin kişi çalışıyor. Bunların çoğu da kadın. Devletimiz, milletimiz için çalışıyoruz. Bize huzur ve bereket lazım. Bunun için çalışıyoruz. Kimsenin hakkı kalmamıştır. Burada çalışanların tamamı SGK'lı. İşçilerimizin üniversite ve lisede eğitim gören çocuklarına burs veriyoruz. Dünyanın en önemli firmalarına burada mal dikiyoruz. Ev tekstili ve giyimde çok iyiyiz. İlk arıtma tesisi olan fabrikalardan biriyiz. Yeşili seviyor, doğayı koruyoruz. Devletimiz sanayicisini destekliyor. Bu durum da memnuniyet verici. Bize huzur ve bereket lazım. Bunun için çalışıyoruz."

Sarar, Alpu ilçesi yakınlarında kömür yakıtlı termik santral yapmak için çalışmalar yürütülmesine de değinerek,"Bu santral Eskişehir'e yakışmaz. Eskişehirli temiz havayı, suyu sever. Bu kent bizim." diye konuştu.

Bu kente sahip çıkan ağabeylerin olması gerektiğine işaret eden Sarar, "Sadece Sarar ve Eti ile bu olmaz. Çoğu kişi fabrikalarını yabancılara sattı. Bizi de istediler ancak markamızı vermedik. Eskişehir'de 10 tekstil fabrikası vardı, çoğu kapandı. Bu üzücü bir durum. Eskişehir konfeksiyon, sanayi, teknoloji kenti olsun." ifadelerini kullandı.

Sarar, yerli otomobil konusunda medyaya büyük görev düştüğünü, bu konudaki çalışmalara katkı vereceklerini bildirdi.