Sarar çiftinin gasbedilmesi

ANKARA (AA) - Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini Eskişehir'de silahla rehin alan ve kimlikleri tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüphelinin yakalanması için Türk Interpol'ü devreye girdi.
Bu kapsamda şüphelilerin yabancı uyruklu olduklarının tespit edilmesi üzerine Türk Interpol'ü devreye girdi.
Kimlikleri gizli tutulan yabancı uyruklu hırsızlık zanlılarının, yurt dışına çıkmak için kullanabilecekleri değerlendirilen noktalarda güvenlik önlemleri artırıldı.