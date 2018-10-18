Saran'dan Kırıkkale'ye spor salonu

KIRIKKALE (AA) - Saran Holding tarafından yaptırılan 18'inci spor salonu Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde törenle hizmete açıldı.

Atatürk Spor Salonu'nun açılışı dolayısıyla Çerikli Atatürk Ortaokulu'nda tören düzenlendi.

Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, törendeki konuşmasında, geçen yıl bugün de bir spor salonunun açılışını yaptıklarını anımsatarak katkılarından ve desteklerinden dolayı Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'a teşekkür etti.

Saran'ın ata toprağını unutmadığını ifade eden Haktankaçmaz, şöyle devam etti:

"Saran, Kırıkkaleli olmaktan gurur duyuyor. Kırıkkaleliler de kendisiyle gurur duyuyor. Yapılan tesis örnek olması gereken bir şey. Burası sosyal sorumluluk projesi anlamında yapılan bir tesis. İnşallah buradan yetişecek sporcular, ülkemizin adını çok büyük platformlarda dile getirecekler."

Saran da 2000 yılında "10 yılda 10 spor salonu yapacağız" diye yola çıktıklarını aktararak "Bugün 18'inci spor salonunun açılışını yapacağız. İnşallah 18 spor salonu daha yaparız. Ben de sizler gibi Kırıkkaleliyim. Bu toprağın çocuğuyum. Hayallerimin çoğuna ulaştım. Ben yaptım, siz de yapabilirsiniz. Kendinizi geliştirin, çok çalışın ve çok okuyun. Spor yapın ve Atatürkçü olun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Haktankaçmaz, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, iş adamı Saran, basketbolcu Kerem Gönlüm ile diğer katılımcılar, kurdele keserek spor salonunun açılışını yaptı.

Açılışın ardından Haktankaçmaz, Saran ve Gönlüm, potaya atış yaptı.