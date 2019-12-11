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Şarampoldeki ağaca çarpan otomobilin sürücü öldü
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de şarampoldeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.Çağlar Canöz (24) idaresindeki 19 BJ 597 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Valilik Konağı yakınlarında, şarampoldeki ağaca çarptı.Ağır...
Genel 11.12.2019, 00:55
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de şarampoldeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Çağlar Canöz (24) idaresindeki 19 BJ 597 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Valilik Konağı yakınlarında, şarampoldeki ağaca çarptı.
Canöz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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