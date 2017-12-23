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Saraçoğlu, Nevşehir Belediyesi hizmet alanlarını gezdi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'in daveti üzere kente gelen Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, belediyenin hizmet alanları ve yatırım merkezlerini ziyaret etti. Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Murat...

23 Aralık 2017 Cumartesi 15:31
Saraçoğlu, Nevşehir Belediyesi hizmet alanlarını gezdi
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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'in daveti üzere kente gelen Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, belediyenin hizmet alanları ve yatırım merkezlerini ziyaret etti.

Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Irık ile birlikte ilk olarak inşaatı devam eden Nevşehir Külliyesini gezen Başkan Saraçoğlu'na Nevşehir Belediye Başkanı Ünver tarafından çalışmalarla ilgili bilgi aktarıldı.

Külliye çevresindeki kondisyon merkezi, bisiklet ve yürüyüş parkurunda da incelemelerde bulunan Saraçoğlu, daha sonra çeşitli alanlarda hizmetlerin sunulduğu Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezini gezdi.

Saraçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, nitelikli düzeydeki yatırım hamleleri ile şehrin önemli bir gelişim süreci ortaya koyduğunu belirterek, gerçekleştirilen yatırımlar için Başkan Ünver'i tebrik etti.

Ünver, konuk başkana ziyaretin anısına yöresel el sanatı ürünlerinden çanak amfora hediye etti.

Anahtar Kelimeler:
KütahyaKütahya Belediye Başkanı Kamil SaraçoğluNevşehirNevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver
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