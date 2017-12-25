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Şantiye görevlisini yaralayıp kaçtılar

- Başkentte bir inşaattan hırsızlık yapmak isteyen 3 kişi, kendilerine müdahale eden şantiye görevlisini silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı

25 Aralık 2017 Pazartesi 13:34
Şantiye görevlisini yaralayıp kaçtılar
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ANKARA (AA) - Başkentte bir inşaattan hırsızlık yapmak isteyen 3 kişi, kendilerine müdahale eden şantiye görevlisini silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi Nisan Sokak'ta inşaat şantiyesine gelen 3 kişi, buradaki malzemeleri çalmak istedi. Bu sırada kendilerine müdahale eden şantiye görevlisi Yüksel A'yı (43) silahla yaralayan kişiler, izlerini kaybettirdi.

Yaralanan şantiye görevlisi, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin kaçtığı beyaz minibüsü bulmak için çevrede çalışma başlattı.

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