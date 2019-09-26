Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Şans Topu, pek çok şans oyunu tutkunu tarafından tercih edilen popüler bir bahis ve şans oyunudur. Çarşamba günleri saat 20:40 ila 21:00 arasında TRT-1'de canlı olarak çekilişleri yapılan şans topunda küreler içerisinde bulunan toplar çekilmekte ve kazanan belirlenmektedir. Şans topunda kural iki küre grubundan topların çekilmesidir. Bir gruptan 5 adet top çekilirken, ikinci gruptan da bir adet top çekilmektedir. 5+1 olarak da adlandırılan şans topu, iki farklı sayı kümesi içerisinden numara seçilmesi esasına dayalı bir oyun olma özelliğine sahiptir. Gruplardan birincisinde 1'den 34'e kadar, ikincisinde ise 1'den 14'e kadar numaralar bulunmaktadır. Şans Topu, Türkiye'de şans oyunları tutkunlarının İddaa bayilerinden ya da İddaa ve bahis siteleri üzerinden oynayabilecekleri bir oyun türüdür.

Şans Topunda Farklı İkramiye Çeşitleri

Şans Topunda;

· 1+1

· 2+1

· 3

· 3+1

· 4

· 4+1

· 5

· 5+1 olmak üzere 8 farklı ikramiye çeşidi bulunmaktadır.

Şans oyunları ile uzun süreli olarak ilgilenen oyun tutkunları, şans topunda bazı rakamların daha fazla çıktığını fark etmektedirler. 15, 23, 9, 29, 4, 5, 22, 6, 2, 12 gibi rakamlar Şans Topunda Şanslı Numaralar olarak bilinmektedir. Zira uzun süreler boyunca yapılan istatistiklere göre bu sayılar Şans Topunda diğer sayılara göre daha fazla çıkmıştır.

Şans Topunda Şanslı Numaralar hangileridir diye yakından ilgilenen ve araştıran oyun severler, 1+1, 2+1, 3, 3+1 ve 4 bilmeleri halinde ikramiyelerini loto bayilerinden alabilmektedirler. 4+1 ve 5 bilenler ikramiyelerini isterlerse loto bayilerinden isterlerse de Milli Piyango İdaresinden, 5+1 bilenler ise sadece Milli Piyango İdaresinden alabilmektedirler.

Aslında Şans Topunda Şanslı Numaralar analiz edilerek ve istatistiki bilgilerden yararlanılarak şans oyunu tutkunlarının daha fazla kazanabilmeleri mümkün olmaktadır. Perşembe sabahından başlayarak Çarşamba akşamı 20:30'a kadar kupon yapabilmeleri mümkün olan şans oyunu tutkunlarının her hafta kupon yaparak daha fazla şans yakalamaları da mümkün olabilmektedir. Ayrıca düzenli takip sayesinde yapılan kuponun tutma olasılığı da artmaktadır.

Şans Topu oynarken oyun severlerin dikkat etmeleri gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu dikkat edilmesi gereken noktalar;

· Her kolonda seçilen rakamların kutucuğa dik olarak işaretlenmesi,

· İşaretlemenin kırmızı kalemle yapılması,

· Çoklu çekiliş işaretleyerek aynı kuponun 2, 3 ya da 4 çekiliş için kullanılabilmesinin mümkün olabilmesidir.

Ayrıca oyuna istenilen sayıda kolonla katılarak kazanma şansı da arttırılabilir. Bir de oynanan kuponun arkasına ad ve soyadı yazılması ve imzalanması söz konusu olabilmektedir. Aslında bir güvenlik önlemi olarak uygulanan bu işlem, kuponunuzun ve kazanılan ikramiyenin kendinize ait olduğunu ispatlamanızın da bir yolunu oluşturmaktadır. Aslında Şans Topu diğer şans oyunlarına kıyasla ikramiye kazanma olasılığı daha yüksek olan bir oyundur.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2017, 23:51