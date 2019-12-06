Şanlıurfa Valisi Erin: Telabyad ve Resulayn'da 4 bin yerel polis gücü göreve başlayacak

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezleri ile kırsal bölgelerde görev yapmak üzere yerel kolluk kuvvetlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "4 bin yerel polis gücü göreve başlayacak." dedi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin, 2. Ordu Komutan Vekili ve 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Koordinatör Vali Yardımcıları, kamu kuruluşları temsilcileri ve Tel Abyad Yerel Meclis üyeleri ile Suriye Milli Ordusu temsilcileriyle Telabyad'da değerlendirme toplantısına katıldı.

Vali Erin, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının Türkiye'nin yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırarak bölgeye huzur ve barışın hakim kılmak olduğunu aktardı.

Terör ve teröristlerden temizlenen Tel Abyad ve Resulayn'daki 5 bin kilometrekarelik alana huzur, sükunet ve güvenin sağlama zamanı olduğunu vurgulayan Erin, şunları kaydetti:

"Tüm zamanımızı ve enerjimizi bunun için yoğunlaştırmak zorundayız. Güvenli bir ortamın oluşturulması, yöre halkının geceleyin yatağına girdiğinde selamet içinde yarına ulaşacağı düşüncesine sahip olması, her şeyden emin bir şekilde yaşıyor olması temel amacımızdır. Harekatın hemen ardından silahlı kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'nun iş birliği içinde yürüttüğü faaliyetler sonrasında her iki kente de büyük ölçüde geri dönüşlerin olduğunu biliyoruz. Geri dönüşler, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Suriye Milli Ordusu'na olan güveni gösteren en açık göstergedir. Bu güveni sarsacak her türlü hareket, eylem ve sözden uzak durmamız gerektiğini özellikle ve önemle söylemek istiyorum."

Erin, terör örgütlerinin son bir ay içerisinde Tel Abyad ve Resulayn'da bombalı araçlarla gerçekleştirmeye çalıştığı eylemlerin, bölgenin terör örgütü ağababalarını rahatsız ettiğinin göstergesi olduğunu belirterek, bu saldırıları asgariye indirmek için Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Suriye Milli Ordusu'nun 24 saat esasıyla çalışmalar yürüttüğünü, patlatılmayan çok sayıda tuzak ve aracın olduğunun bilindiğini anlattı.

"3 bin 500 - 4 bin kişilik polis gücü"

Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezleri ile kırsal bölgelerde görev yapmak üzere yerel kolluk kuvvetlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Vali Abdullah Erin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mülakatı tamamlanan bin 800 civarındaki Suriyeli gencin bir hafta içerisinde eğitimleri başlayacak ve ardından Tel Abyad'da ve Resulayn'da polis gücü olarak görevlendirilecek. Böylece ikinci grubun da göreve başlatılmasından sonra toplam 3 bin 500 - 4 bin kişilik polis gücü göreve başlamış olacak." ifadelerini kullandı.

Tel Abyad'daki giriş çıkışlar ve buna paralel güvenlik tedbirleri, ilçede gerçekleştirilen insani yardımlar, sağlık hizmetleri ve çeşitli kamu hizmetlerinin de değerlendirildiği toplantıda, kamu kurum kuruluş temsilcileri de yaptıkları çalışmaları ve planlamalar hakkında bilgiler verdi.