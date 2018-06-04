Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa merkezli 12 ilde dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 53 zanlıdan 47'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Harran ilçe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini savcı, asker, polis olarak tanıtarak iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çete üyelerinin kimliğini ve adreslerini belirleyen ekipler, Şanlıurfa, İstanbul, Elazığ, Ankara, Aydın, Antalya, İzmir, Kayseri, Bingöl, Muğla, Van ve Kocaeli illerinde bazı adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, 53 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, dolandırıcılık olaylarında bilgisayar programları ile dolandırılan vatandaşlardan alındığı değerlendirilen 2 milyon 500 bin lira değerinde döviz, altın ve para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 47'si tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.