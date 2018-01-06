Şanlıurfa boranisi tescillendi

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin önemli gastronomi kentlerinden Şanlıurfa'da, kış aylarının vazgeçilmez yemeği olan "borani" Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

"Halil İbrahim sofrası ve bereketi" ile özdeşleşen Şanlıurfa, damak tadını önemseyenlerin hem gözüne hem de midesine hitap ediyor.

Birbirinden lezzetli yemekleri ve zengin mutfağıyla bilinen tarihi kentte kış aylarında konuklara ikram edilen boraninin, kuşbaşı et, pazı, nohut ve soya fasulyesi pişirildikten sonra yağda kızartılan bulgur köftesi ilave edilerek sarımsaklı yoğurtla sunumu yapılıyor.

Kendisine özgü mutfağıyla öne çıkan kentte, hünerli ellerde şekillenen lezzetler, yeni nesillere geleneksel yöntemlerin yanı sıra patentli olarak da aktarılmak isteniyor.

ŞUTSO Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, kent ile özdeşlemiş bazı yemek, tatlı ve ürünleri tescil ettirmek için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Boraninin Şanlıurfa'ya özgü önemli bir yemek olduğunu aktaran Demirkol, "Şanlıurfa Türkiye'de yemek kültürüyle öne çıkan kentlerimizden birisi. Şanlıurfa'ya ait sayamayacağımız kadar yemek çeşidimiz var. Bunlardan borani de Şanlıurfalıların severek tükettiği en özel yemeklerden birisi. Yemek ve ürünlerimizi tescil ettirerek, gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Yapımı zahmetli, yemesi güzel"

Aşçı Sevim Çatalkaya ise boraninin Şanlıurfa'nın en önemli yemeklerinden birisi olduğunu söyledi.

Yapımının zahmetli ve zaman almasından dolayı yardım alarak hazırlandığını anlatan Çatalkaya, "Daha çok kış aylarında yapılarak tüketilen bir yemeğimizdir. Yapımı için bir gün önceden hazırlıklar başlar. Bunun için yakınlarımızdan veya komşulardan da destek alırız. Şanlıurfa'nın en önemli yöresel yemeklerinden birisidir, severek tüketiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatma Uzun da kentin yemek kültürüyle ön plana çıktığını anımsatarak, boraninin de kente özgü çok değerli yöresel bir yemek olduğunu ifade etti.

Muhabir: Müslüm Etgü