Sanıklar savunma yapmayınca duruşma ertelendi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davada, sanık ve avukatları savunma yapmayınca duruşma ertelendi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, sanık ve avukatlarının, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki görüşüne karşı savunma yapması bekleniyordu.

Duruşmanın başlamasıyla sanıklardan sadece Ali Eker, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Listedeki diğer sanık ve avukatları hazırlık yapmadıkları gerekçesiyle savunmada bulunmayacaklarını mahkeme heyetine iletti.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy, esas hakkındaki görüşün 31 Temmuz'da sunulduğunu ve sanıklara hazırlık yapmaları için iki ay süre verildiğini hatırlattı.

Başkan Yiğitsoy, "Savunma yapma zorunluluğu yok, isterseniz yapmayabilirsiniz. Ancak bu hakkınızdan vazgeçmiş sayılırsınız. Zira mahkeme kimsenin keyfini bekleyemez. Savcı sabah mütalaa verdi, öğlen savunma yapın demiyoruz ki." ifadesini kullandı.

Bundan sonraki duruşmalarda alfabetik sıra dikkate alınarak sanık savunmalarını alacaklarını belirten Yiğitsoy, geçerli bir mazereti olmayanları savunma hakkından vazgeçmiş kabul edeceklerini sözlerine ekledi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.