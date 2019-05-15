Sandıkta usulsüzlük soruşturmaları birleştirildi

Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de sandıklarda usulsüzlük iddiasına ilişkin başlatılan tüm soruşturmalar, 3 ana soruşturma dosyasında birleştirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 3 ana soruşturma kapsamında, 3 ilçedeki tüm sandıklarda oyların sayımı ile sisteme girişinde usulsüzlük bulunup bulunmadığı, sandık kurullarında görevli kişilerin yasal şartları taşıyıp taşımadığı araştırılacak.

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