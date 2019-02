KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Cumhur İttifakının yanında olduğunuz zaman tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın, tek devletin yanında oluyorsunuz." dedi.



Topçu, Kayseri'de Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen konferansta, yerel seçimlerin sadece belediye başkanı seçme meselesi olmadığını, vatandaşın istiklal ve istikbaline de oy vereceğini söyledi.



Cumhur İttifakının yanında olunca herhangi bir partinin yanında olunmadığını belirten Topçu, şunları kaydetti:



"Hiç endişe etmeyin. Cumhur İttifakının yanında olduğunuz zaman tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın, tek devletin yanında oluyorsunuz. Onun için sadece burada Cumhur İttifakının adaylarına oy vermekle iş bitmiyor. Üstümüzde hesabı olanların tek derdi, siyasi istikrarsızlık oluşturmak ve bunun üzerine her şeyi bina etmektir. Yani sizin yönetim erkiniz darmadağın olduğunda her şeyi peşine getirirler. Geçmişte, cephelerde Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da yapıyorlardı, bugünlerde terör belasıyla Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te yapıyorlar. Mustafa Kemal'in arkasında o günlerde dedelerimiz can verdi. Şimdi aslanlarımız Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te can veriyor. Bize de millet olarak onların cephede, elin adamına teslim etmediği siyasi istikbalimizi ve istiklalimizi sandıkta muhafaza etmek düşüyor. Biz de sandıkta görevimizi yapacağız."



Türkiye üzerinde çeşitli oyunlar oynandığını dile getiren Topçu, "Sandığa gittiğimiz zaman Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle zillet ittifakına fırsat vermeyeceğiz. Demokrasiyle ve oyla fırsat vermeyeceğiz." dedi.



31 Mart yerel seçimlerinin önemli olduğunun altını çizen Topçu, şu ifadeleri kullandı:



"Ağaç bahanesiyle sokakları kan gölüne çevirdiler ve o iş bize milyonlarca dolara mal oldu. Yetmedi, yine bir gece vakti televizyonlardan baktık ki oralara kasalar, kutular ve para sayma makineleri konulmuş. 'Ne oluyor?' dedik. 'Yolsuzluğu açığa çıkarıyoruz' dediler. Yolsuzluk böyle mi açığa çıkarılır? 17-25 Aralık'ta onun üzerinden devlete operasyon çekmeye çalıştılar. Onu da defettik. Yetmedi, vatan hainleri bir gece bizim silahlarımızı, jetlerimizi üzerimize doğrulttu. 251 şehidimiz oldu. Külliye'nin etrafında 25 vatan evladı şehadete kavuştu. Bütün bunlarla beceremediler."



Türkiye'de siyasi istikrarsızlık oluşturulmak istenildiğini vurgulayan Topçu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Yine bir baktık ki dolar birden tırmandı. Yani terör örgütleriyle PKK, DEAŞ, FETÖ'süyle üstümüze geliyorlar. Yetmiyor, siyasi istikrarsızlık oluşturmak istiyorlar. Bizim seçimimizden onlara ne? Biz başka ülkenin seçimine karışıyor muyuz? Bizim televizyonlarımız, gazetelerimiz onların seçimleriyle, liderleriyle, seçime girenleriyle alakalı negatif propaganda yapıyor mu? Gördünüz mü hiç? Cephede alamadıkları siyasi istiklalimizi ve istikbalimizi sandıkta almaya çalışıyorlar. Onun için de birbirine benzemezleri bir araya getiriyorlar. Kandil'den çok önemli bir birliktelik, iyi bir strateji diye açıklama yapılıyor. Onun için bu sadece basit bir seçim değil diyorum. Biz 31 Mart'ta, dedelerimizin ve evlatlarımızın cephede yaptığının bir benzerini sandıkta yapacağız. Siyasi istikrarımızı 7 düvelin buradaki maşalarına karşı bozdurmayacağız inşallah. Kandil'i de alaşağı edeceğiz, FETÖ'sünü de, DEAŞ'ını da, PKK'sını da onun siyasi uzantılarını da alaşağı edeceğiz."