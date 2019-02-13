Sandıklı'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçe hastanesinde ve evlerinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenli olarak her ay hastanede ve evde hasta ziyareti yaptıklarını dile getiren Başkan Çöl, "Vatandaşlarımızın istek ve talepleri için bizler varız. Hemşehrilerimizin iyi gününde kötü gününde yanlarında olmak için yoğun bir mesai harcıyoruz ve bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Hastalık insanların arasına mesafeler çıkarsa da bizler o mesafeyi kaldırmak için buradayız." dedi.

- Ziraat Odası Başkanı Toptaş göreve başladı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Ziraat Odası Başkanı seçilen Fatma Toptaş, yeni görevine başladı.

İlk mesai gününde gazetecilere konuşan Toptaş, "Odamız delege ve üyelerine beni bu güzel göreve layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Ben de başkanlığım boyunca onları mahcup etmeden, odamıza getireceğim yenilikler ve çalışmalarım ile hizmet edeceğim. Tüm üreticilerimizin sorunlarına, sıkıntılarına yardımcı olmak ve onların haklarını her platformda aramak için elimden gelen çapbayı sarf edeceğim." dedi.

