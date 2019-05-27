Sandıklı’da

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı ilçesinde "Yunus Emre" adını taşıyan okullar, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sandıklı Belediyesi tarafından değerler eğitimi kapsamında hazırlanan "Sevgiye Davet" projesi kapsamında bir araya geldi.

Proje kapsamında Sandıklı Yunusemre Mahallesinde yapılan programda ney dinletisi, Yunus Emre’nin hayatı, şiirleri, kişiliği, eserleri gibi bilgiler izleyiciler ile paylaşıldı.

Emekli öğretmen Araştırmacı Yazar Hüseyin Hüsrevoğlu’nun Yunus Emrenin kabri’nin Sandıklıda olduğuna dair açıkladığı belgeler izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Plaket ve ödül töreninde bir konuşma yapan Başkan Mustafa Çöl, "Bizler bu güzel organizasyonun ortağı olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Okullarımızla birlikte uyum içerisinde çalışarak Sandıklı ilçemizin en büyük değerlerinden olan Yunus Emre'yi ve Hocası Tapduk Emre’yi anmak için 'Sevgiye Davet' programı düzenledik." dedi.

Çöl, "Yapılan çalışmalar neticesinde şiir, kompozisyon, resim gibi dallarda derece giren öğrenci kardeşlerimize ödüllerini vererek bu etkinliklerin ilerleyen senelerde artmasını sağlamak istiyoruz. Ben bu vesileyle projeye katılan bütün hocalarımıza, öğrencilerimize, müdür, idareci ve görevlilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

