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Sandıklı'da OSB aralık ayı toplantısı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu aralık ayı toplantısı gerçekleştirildi.OSB'de faaliyet gösteren Aktürk Makina'ya ait toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Eflatun Can...
Genel 06.12.2019, 12:34
AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu aralık ayı toplantısı gerçekleştirildi.
2019 yılının son toplantısında gündemdeki konular görüşülerek istişare edildi. Toplantıda, alınan kararlar ve yapılması düşünülen faaliyetler, yapılacak yatırımlar hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.
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