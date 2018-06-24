Sandık seçmenin ayağına gitti

NİĞDE (AA) - Niğde, Kırıkkale ve Sivas'ta başvuruları önceden kabul edilen yaşlı, hasta ve engelli seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde evlerine getirilen seyyar sandıkta oy kullandı.

Niğde'de sandığa gidemeyecek durumda olan 27 hasta için oluşturulan, aralarında Sandık Kurul Başkanı ve üyeleri ile siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu 2 ekip, hastaları evlerinde ziyaret etti.

Evlerinde oy kullanan seçmenler, bu uygulamayla oy verebilmenin mutluluğunu yaşadı, yetkililere teşekkür etti.

Böbrek rahatsızlığı nedeniyle evden çıkamayan Gülay Karayalın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu uygulamayla oy kullanmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, böbrek rahatsızlığı nedeniyle 3 yıldır yatalak olduğunu söyledi.

Diyabet nedeniyle ayak parmakları kesilen ve gözleri görmeyen İstiklal Taşdelen de uygulamanın çok güzel olduğunu anlatarak, "Ben oy kullanmaya gidemezdim. Böyle çok iyi oldu. Sağ olsunlar geldiler, oyumuzu kullandık. Şekerden dolayı ayak parmaklarım kesildi, diğer ayağım kırıldı. Şekerden dolayı gözlerim görmüyor." dedi.

- Kırkkale

Kırıkkale'de de kent merkezinde 5, ilçelerde de 5 olmak üzere 10 seyyar sandıkta yaklaşık 100 engelli, yaşlı ve hasta seçmen, evlerinde oy kullandı.

87 yaşındaki engelli Makbule Özata'da da Yaylacık Mahallesi'ndeki kızının evine İl Seçim Kurulu yetkilileri tarafından getirilen sandığa oyunu attı.

Makbule Özata'nın kızı Hacer Özata, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seyyar sandık uygulamasından çok memnunuz. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Annem engelli olduğu için yürüyemiyor." dedi.

- Sivas

Sivas'ın Suşehri ilçesinde de Seyyar Sandık Kurulunca görevlendirilen ekipler, sandıkları hasta ve yaşlıların evine götürerek bu kişilerin oy kullanmasını sağladı.

İlçedeki farklı adreslerde ikamet eden 11 kişi evlerinde oy kullandı.

Öncelikle oyların nasıl kullanılacağı konusunda bilgilendirilen vatandaşlar, kartondan oluşturulan kabinde oylarını zarf içerisine koyarak seyyar sandığa attı.

Evinde oy kullanan seçmenlerden Saliha İnan, bacağı kırık olduğu için sandığa gidemediğini söyledi. İnan, evinde oyunu kullanmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, seyyar sandık uygulamasını başlatan yetkililere teşekkür etti.

Seyyar sandıkta kullanılan oyların, daha sonra Avculu Mahallesi'nde kurulan bir sandıktaki oylarla birleştirileceği öğrenildi.