Sancaktepe şehitlerine veda

ANKARA/BURSA/BİTLİS (AA) - İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli ve Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan son yolculuklarına uğurlandı.

Şehitler Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ile Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazının ardından tören düzenlendi.

Buradaki törene, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazlarının kılınmasının ardından, Şaylan ve Bekli'nin Türk bayrağına sarılı naaşları, askerlerin omuzlarında cenaze arabalarına götürüldü.

Kardeşini pilot kıyafetiyle uğurladı

Tören geçişi sırasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Julide Sarıeroğlu ve Fatma Betül Sayan Kaya, güçlükle ayakta durabilen şehit anneleri ve eşlerini teskin etmeye çalıştı.

Öte yandan törene pilot kıyafetiyle katılan şehit Emre Vahit Bekli'nin kardeşi Eren Bekli, ağabeyini asker selamıyla son yolculuğuna uğurladı.

TBMM Başkanı Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Törenin ardından şehitlerin naaşları toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliğine götürüldü.

Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever için Bursa'da tören düzenlendi

Şehit Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever ise Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yurtsever'in naaşı, önce helallik alınması için merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Afacan Sokak'taki babaevine götürüldü.

Büyük üzüntü yaşayan eşi Şebnem, annesi Ayşegül, babası Ayhan ve kardeşi İlyas Yurtsever, şehidin naaşının başında dua etti.

Yurtsever'in naaşı, daha sonra Mihraplı Camii'ne getirildi.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bursa Garnizon Komutanı Albay Kıvanç Kerpiçci, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, bazı milletvekilleri, sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Yurtsever'in naaşı, burada kılınan namazın ardından Hamitler Şehitliği'ne defnedildi.

Uzman Çavuş Aslan Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın cenazesi, memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesinde defnedildi.

Şehit Aslan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Muş'tan ambulansla törenin düzenlendiği Güroymak Gençlik Merkezi Spor Salonu'na getirildi.

Burada Aslan'ın öz geçmişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı mesajının okunmasının ardından Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığında görevli İkmal Yüzbaşı Bekir Alparslan bir konuşma yaptı.

Törene katılan şehidin yakınlarını, Vali Oktay Çağatay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, askerler ve törene katılanlar teskin etti.

İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin ettiği duanın ardından şehidin cenaze namazı kılındı.

Daha sonra ambulansa alınan şehidin naaşı, ailesinin yaşadığı Budaklı köyündeki mezarlıkta toprağa verildi.

Babası emekli güvenlik korucusu olan Şahin Aslan'ın, biri 40 günlük bebek olmak üzere 3 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Törene, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Vali yardımcıları, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kaymakamlar, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muhabir: Kemal Karadağ-Sergen Sezgin-Şener Toktaş-Filit Gülelçin