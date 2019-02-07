Sancak Yüzme Havuzu'na "Temiz Havuz Sertifikası"

KONYA (AA) - Selçuklu Belediyesi Sancak Yüzme Havuzu 3. kez "Temiz Havuz Sertifikası" almaya hak kazandı.Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kent genelinde yıl boyu yapılan denetimler sonucunda Selçuklu Belediyesine ait Sancak...