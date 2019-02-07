Sancak Yüzme Havuzu'na

KONYA (AA) - Selçuklu Belediyesi Sancak Yüzme Havuzu 3. kez "Temiz Havuz Sertifikası" almaya hak kazandı.
Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kent genelinde yıl boyu yapılan denetimler sonucunda Selçuklu Belediyesine ait Sancak Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun, hijyen ve su kalitesi bakımından Sağlık Bakanlığının yönetmeliklerinde belirtilen standartları sağladığı tespit edildi.
Her gün en az 8 ölçüm yapılarak kullanım kurallarının titizlikle uygulandığı belirlenen havuza, "Temiz Havuz Sertifikası" verildi.
Sancak Yüzme Havuzu'ndan 2018 yılında 900 yetişkin, bin 200 spor okulu öğrencisi ve 700 ilkokul 3. sınıf öğrencisi yararlandı.