"Sanayide milli atılım" için Sivas 2019'da düğmeye basıyor

SİVAS (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "sanayide milli atılım" sloganıyla şehirdeki sanayi sitelerinin dönüştürülmesine yönelik proje kapsamında, şehir içindeki sanayi sitelerinin taşınması için ilk başvuruyu yapan Sivas'ta yeni sanayi sitesinin çalışmaları 2019'da başlayacak.

Şehirdeki sanayi sitelerinin dönüştürülmesi ve modern altyapıya kavuşturulması kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu proje kapsamında, ilk etapta Isparta, Kastamonu, Düzce, Malatya, Elazığ, Rize, Sivas (2), Bursa, Tokat, Afyonkarahisar ve Kırıkkale'de (2) 13 sanayi sitesinin dönüşümüne başlanacak.

Bu kapsamda, Sivas'ta, şehir içindeki Eski Sanayi ve Ata Sanayi, 100. Yıl Sanayi, Toptancılar ve 4 Eylül Sanayi siteleri, projesi hazır olan Seyfebeli Modern Sanayi Siteleri'ne taşınacak. 7 milyon metrekare alana kurulacak yeni sanayi sitesinde 16 ana üretim grubunda faaliyet gösterilecek.

Sivas Belediyesince, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda Seyfebeli Modern Sanayi Siteleri'nin proje tanıtım programı yapıldı.

Programda ilk olarak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Muaz Uzun tarafından projenin iş takvimiyle ilgili sunum yapıldı.

Belediye Başkanı Sami Aydın da burada yaptığı konuşmada, bu sanayi sitesinin derli toplu her türlü ihtiyacın karşılanabileceği bir alan olduğunu söyledi.

Aydın, 2014 yılında bu çalışmayı başlattıklarını ve bu süreçte ilk müracaat eden il olduklarını belirtti.

Bu yeni sanayi sitesinde 1 milyon 100 bin metrekarelik yeşil alan da olacağını aktaran Aydın, "Bu kısmını da millet bahçesi olarak bakanlığımıza sunduk, inşallah TOKİ kanalıyla bakanlığımız bu alanı millet bahçesi olarak düzenleyecek. 2019 yılı yatırım programına alınan projemiz, 2019 yılında başlayacaktır. Proje kısmını, süreci hızlandırmak adına 2019'u beklemeden başlattık." diye konuştu.

Aydın, tasarımların yapıldığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Artık hazır hale geldik, 2019'dan itibaren de kamulaştırma bedelleri ödendiği anda süreci hızlandırmış olacağız. Yeni sanayi sitesini, mevcut organize sanayisinin karşında olmasını özellikle istedik. İkisinin birbiriyle entegre olmasının çok avantajları olacağını düşündük. Proje bize göre çok fonksiyonel oldu. Her meslek grubunu ayrı bölgelere ayrı renklerde yapacağız. Birbirine zarar verecek olumsuzluk yaratacak yapıları ayrı kooperatifler olarak planladık. İnşallah tamamlandığı zaman Türkiye'ye örnek olabilecek çok özel bir küçük sanayi sitesine kavuşmuş olacağız."