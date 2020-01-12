Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Erzincan'da gece kayağı yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzincan'daki bir otelde düzenlenen "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın ardından, kente 12 kilometre mesafedeki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde incelemede bulundu.

Türkiye'nin gözde turizm bölgelerinden biri olan ve pist uzunluğu 15 kilometreyi aşan kayak merkezi hakkında Erzincan Valisi Ali Arslantaş'tan bilgi alan Varank, gece kayağı yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Arslantaş ile AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır'ın kayak teklifini geri çevirmeyen Varank, kullandığı kar motoruyla pistin başına çıkarak burada yaklaşık 1 saat gece kayağı yaptı.

"Türkiye'nin en güzel kayak pistlerinden birisi Erzincan'da"

Kayak sonrası gazetecilere açıklama yapan Varank, Ergan Dağı Kayak Merkezinde gece saatlerinde vatandaşların kayak yaptığını belirterek, "Vekillerimiz ve valimiz kayak açısından Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezini Türkiye'ye, hatta dünyaya tanıtmak istiyor. Havaalanına 12 dakikalık mesafede Türkiye'nin en güzel kayak pistlerinden biri Erzincan'da. Bütün vatandaşlarımızı ve Türkiye'yi Erzincan'a davet ediyorum." dedi.

İlk kayak tecrübesini Kars Sarıkamış'da yaşadığını, ikincisini ise Ergan Dağı'nda yaptığını anlatan Varank, kayak sırasında pistin dik olması nedeniyle heyecanlandığını ifade etti.

"Erzincan bizim göz bebeğimiz, Ergan Dağı Kayak Merkezini bütün bakanlarımıza tavsiye ediyor ve onları buraya davet ediyorum. Gelip bu adrenalini yaşasınlar." diyen Varank, iş insanlarıyla yaptığı toplantıda da sorunları ve tavsiyeleri dinlediğini, Erzincan ekonomisine katkı sağlayabilmek adına görüşmeler yaptığını aktardı.

"Türkiye'nin otomobili herkesin gündeminde"

Bakan Varank, kentte zengin krom madeni yataklarının bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ferrokrom tesisleri kurmak üzere arkadaşlarıma talimat verdim, burada fizibilite çalışması yapacaklar ve özellikle yabancı yatırımcılarla buraya bir tesis kazandırabilmek adına gayret edeceğim. Türkiye'nin otomobili herkesin gündeminde, buradaki iş insanlarımızın da gündemindeydi. Dediler ki 'biz Türkiye'nin otomobilinin bir kısmını, bir parçasını burada üretmek istiyoruz'. Arkadaşlarıma döndüğümde talimat vereceğim, Erzincan Türkiye'nin otomobiline ne katkı sağlayabilir bununla ilgili çalışma yapacağız."

Bakan Varank ve eşi Esra Varank daha sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.