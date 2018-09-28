Sanayi esnafına aşure dağıtıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Madeni ve Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından sanayi esnafına aşure ikram edildi.

Sanayi Camisi avlusunda düzenlene programda, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, AK Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş ve Çubuk Madeni ve Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Satılmış Koçak tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Koçak, programda yaptığı konuşmada, bin 500 kişiye aşure hazırladıklarını belirtti.

Başkan Acehan da her yıl muharrem ayında ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının aşure dağıtım programları yaptıklarını ve bu tür programların geleneksel hale geldiğini kaydetti.

Programa, Çubuk Muhtelif Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Rumi Türkoğlu, Çubuk belediye başkan yardımcılarından Hasan Hüseyin Karakuş ve Zeki Metin, eski TBMM genel sekreter yardımcılarından Sadık Yamaç, Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Taş, Çubuk Doğa Sevenler Derneği Başkanı Basri Uluğ, eski belediye başkanlarından Süleyman Haksever ve vatandaşlar katıldı.