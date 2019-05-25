Sanayi esnafı iftar sofrasında buluştu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde sanayi esnafı düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Çubuk Madeni ve Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından geleneksel hale getirilen iftar programı, Çubuk Sanayi Sitesi'nde düzenlendi.

Sanayi içerisinde trafiğe kapatılan alanda kurulan sofralarda, yöresel yemeklerin ikram edildiği iftar programında bir araya gelen esnaflar, kardeşlik ve birlik mesajı verdi.

Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan esnaflar, yapılan etkinliğin anlamlı ve bütünleştirici olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, esnafın bir sofrada buluşmasının önemine işaret ederek, "Maşallah yoğun bir katılımla iftar programı yapıyoruz. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Allah güç kuvvet versin inşallah. Tüm esnafımıza hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.

Daha sonra konuşan Ankaragücü ve ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, oda yönetimine ve esnaflara teşekkür ederek, "İlçelerdeki odalar ve esnaflar her zaman bizim önceliğimiz olmuştur. Sağ olsun odamız her yıl bizleri bir araya getiriyor. İnşallah bu iftarlar birlik ve beraberliğimize, dayanışmamıza vesile olur." diye konuştu.

Çubuk Madeni ve Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Satılmış Koçak ise iftarlarına katılan her kese teşekkür etti.

Yaklaşık bin kişinin iftar programına katıldığını ve iftar yemeklerine tüm ilçe esnafının katkısının olduğunu hatırlatan Koçak, "Bu iftar programına tüm ilçe halkımız katkı veriyor. Kimi 10 TL verirken kimi ise 100 TL arasında para veriyor. Çıraklarımıza kadar herkesin mutlaka bir katkısı bulunuyor. Yemeklerimizi de imece usluyla hazırladık. İnşallah ömrümüz yettiğince bu etkinliğimizi de devam ettireceğiz." dedi.

İftar programına, Kaymakam Uğur Sezer, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı Ali Çankaya, oda başkanları ve sanayi esnafı katıldı.