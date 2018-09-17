Sanayi çalışanlarından kök hücre ve kan bağışı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası" kapsamında Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde (OSB) 2 günde 122 ünite kan, 75 ünite kök hücre bağışı yapıldı.



Mimarsinan OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, OSB Müdürlüğü ve Türk Kızılayı iş birliğiyle düzenlenen "Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası" ilgi gördü.

Kampanya kapsamında, sanayiciler ve firma çalışanları 122 ünite kan, 75 ünite kök hücre bağışladı, bağış sayesinde 3 kişi hayata tutundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Oğuzbaş, şunları kaydetti:

"Mimarsinan OSB olarak yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Kızılay iş birliğinde düzenlediğimiz kampanya yoğun ilgi gördü. İki gün süren kampanyada kan bağışının haricinde kök hücre örnekleri de alındı. Katılım, beklentilerimizin üzerinde oldu. 122 ünite kan, 75 ünite kök hücre bağışı yapıldı. Bu bizim için çok sevindirici bir durum. Kampanyaya destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kan vermek oldukça önemli. Belki verdiğimiz kanla onlarca insanın hayatı kurtulacaktır. Verilen kök hücre örnekleri de şifa bekleyen birçok insanın hayata dönmesini sağlayacaktır. Kan vererek hiç tanımadığınız birine yardım etmek onurlu bir davranıştır. Ayrıca kan vermek, hem kişinin hem de toplum sağlığı açısından önemlidir."