Sanatçıların köyünde rahvan at yarışları yapıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde sanatçılar tarafından kurulan Sonsuz Şükran köyü, bu yıl 9’uncusu düzenlenen Anadolu’ya Şükran Buluşmaları Festivali kapsamında rahvan at yarışlarına ev sahipliği yaptı.

Sanatçıların kerpiç evlerinin bulunduğu Sonsuz Şükran köyünde devam eden 9. Anadolu’ya Şükran Buluşmaları Festivali kapsamında rahvan at yarışları düzenlendi.

Beyşehir Belediyesi Atlı Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren atçıların katıldığı yarışta, atlar 1 kilometrelik etapta 3 farklı kategoride yarıştı.

Yarışma sonunda kategorilerinde birinci gelen atların binicilerine kupaları düzenlenen törenle verildi.

Köyün kurucusu ve Sonsuz Şükran Köyü Derneği Başkanı Mehmet Taşdiken, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez düzenledikleri rahvan at yarışlarına ilginin oldukça fazla olduğunu söyledi.

Atçılığın Türk insanı için milli spor olduğunu ifade eden Taşdiken, "Hatta bu rahvan atlar Osmanlı, Selçuklu savaş atı olarak da kullanılırmış. Çok asil ve koşma tarzı değişik atlar. Güzel bir yarış oldu." dedi.

