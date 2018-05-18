KARAMAN (AA) - Karaman Devlet Hastanesince çocuk hastaların tıbbi müdahalelerde korkularını önlemek için "Sanal Gerçeklik Gözlüğü" uygulaması hayata geçirildi.

Karaman Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Osman Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk hastaların kendileri için oldukça özel hastalar olduğunu söyledi.

Çocukların hastane korku ve endişelerini yenmek, hastaneden mutlu ve sağlıklı ayrılmalarını sağlamak, hastanede geçirdikleri zamanı mümkün olduğu kadar konforlu hale getirmek istediklerini ifade eden Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Hastanemizde çocuklara yönelik fiziksel alan ve duvar kapı giydirmeleriyle başlatmış olduğumuz çalışmalara bir yenisini daha ekledik. Çocukların hastane kaygı ve korkularını en aza indirebilmek için sağlık personellerimizin tıbbi süreçleri yönetmelerinin yanı sıra tüm teknolojik gelişmeleri de dahil etmekteyiz. VR Sanal Gerçeklik gözlüğü ile Çocuk kan alma ünitemizde ve lokal sünnetlerimizde çocukların dikkatini çekecek çizgi filmler, animasyon filmlerle çocukların hastane korkusunu yenmesi, yapılacak girişimlere ve müdahalelere daha kolay izin vermesi ile gerek sağlık profesyonellerimizin gerekse ailenin rahat etmesini amaçlıyoruz."

Çocuk Cerrahı Uzmanı Op. Dr. Mehmet Uysal da kan verme, sünnet gibi işlemlerin çocuklar için korkulan bir girişim olduğunu belirterek, "Dikkati başka yere çekme tekniği, tıbbi girişimler sırasında çocuklar için ağrıyı azaltmada alternatif yöntem olarak kullanılmaktadır. Biz de hastanemizin bize sağladığı VR Sanal Gerçeklik Gözlüğü ile çocuklarımızın korkularını en aza indirmeyi, müdahale sırasında çocuğu rahatlatmayı ve sabit kalmasını hedeflemekteyiz. Çocuk müdahaleden ziyade izlediği filme odaklanıyor." dedi.