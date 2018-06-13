Samsung yeni Türkçe dijital platformuyla KOBİ’lere güç veriyor

İSTANBUL (AA) - Samsung İşletme Paketi, KOBİ'lerin karşılaştığı maliyet, altyapı ve karmaşıklık sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla geliştirilen tümüyle yeni, Türkçe dijital platform olarak hizmet veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, Türkiye’nin de dahil olduğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki KOBİ’lerin dijital ve mobil kapasitelerini artırarak desteklemek için geliştirilen, yeni bir bulut temelli B2B platform olan Samsung İşletme Paketi’ni resmi olarak tanıttı.

Türkçe olarak kullanılabilen Samsung İşletme Paketi, platforma dahil olan işletmelere çok çeşitli ve faydalı uygulamalardan ücretsiz olarak yararlanma imkanı sağlayacak. Kullanıcının tercihlerine göre kişiselleştirilebilen E-anket, E-Menu, Coğrafi Raporlama ve benzeri daha pek çok uygulama önceden tanımlanan şirkete ait tüm Samsung akıllı telefon ve tablet cihazları üzerinden uzaktan kullanılabilecek. Türkiye’deki KOBİ’ler tüm uygulamalara "https://www.mobilebusinesssuite.com/tr" web sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, “Bölgemizde KOBİ’ler ekonomik gelişmeye büyük katkı sunuyor. KOBİ’ler bölgedeki ekonomik dönüşümün temelinde yer alacak. KOBİ’lerin sıkıntı çektiği karmaşıklık, yüksek maliyet ve altyapı eksikliği gibi sorunlar işlerini geliştirmeye engel oluyor. KOBİ’ler kolay kullanımı olan Türkçe çözümler arayışı içerisindeler. Samsung'un tamamı Türkçe olan İşletme Paketi ile KOBİ’lerin basit ve kapsamlı bir tak-çalıştır çözümüne sahip olmalarını, bu sayede dijital kapasite ve know-how ile güç kazanmalarını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeğen, Samsung İşletme Paketi'nin dijital ve teknolojik yenilikçiliğin öneminin farkında olan ancak piyasadaki ürünler arasından kendi ihtiyaçlarına en uygun olanını tespit etme, değerlendirme ve uygulamaya geçme konusunda sorunlar yaşayan KOBİ’lere destek sunduğunu kaydetti.



Samsung'un mobil piyasa ölçümlerine göre KOBİ’ler MENA B2B piyasasının yüzde 56'sını temsil ediyor. Ayrıca bu KOBİ’ler, mobil çözümlere uyum sağlama, ihtiyaçları için uygun dijital araçlardan haberdar olma, mevcut uygulamaların her geçen gün artan maliyetleri, iş ortaklarının yönetimindeki zorluklar ve gerekli altyapının bulunmayışı gibi ortak sorunlardan şikayetçiler. Bu durum Küresel Girişimciliği İzleme (GEM) tarafından kaydedilen ve MENA bölgesinde yeni bir işletme kurmak isteyen katılımcıların yüzde 70'inin bu süreçleri aşamadığını gösteren sonuçlarla da teyit ediliyor.





- Kullanıcı dostu portal





Samsung İşletme Paketi kullanıcı dostu portalı üzerinden KOBİ’ler için kolay kullanımlı, tam ihtiyaca yönelik, kurumsal çözümler sunuyor. Web portalı KOBİ’lerin uygulamaları kendi logolarıyla kullanarak marka bilinirliklerini sürdürmelerine imkan sağlıyor.

Web portalı ayrıca kullanıcıların kişiselleşmiş işletme uygulamalarını istedikleri an, istedikleri yerden yönetmelerine imkan veriyor. İşletmelerin izleme ve performans değerlendirmesine verdikleri önemi dikkate alan Samsung İşletme Paketi, işletme uygulamalarının performansını değerlendirmeye imkan sağlayan bir rapor çıktısı alma işleviyle geliyor.