Samsung The Frame serisine

İSTANBUL (AA) - Samsung ve Magnum Photos, dünyanın ünlü fotoğrafçılarının eserlerinden oluşan fotoğraf koleksiyonuyla sanatı yeni bir seviyeye taşıyacak.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, dünyaca ünlü Magnum fotoğraf ajansıyla yaptığı iş birliği sonucunda özel olarak seçilen 28 fotoğraf The Frame serisinin çevrim içi Sanat Mağazasında erişime açıldı.

Samsung, The Frame serisinin sanatı kullanıcıların günlük hayatına nasıl entegre ettiğini göstermek için dört Magnum fotoğrafçısından haftanın her günü için göz alıcı birer fotoğraf çekmesi istedi. "Her Gün Sanat" kampanyasının videosu IFA 2018 Samsung Basın Konferansında da gösterilecek. Kullanıcılar, yeni tanıtılan 49" model ile birlikte dört farklı büyüklükteki (43", 49", 55" ve 65") The Frame modelinden evlerinin estetiğine ve tasarımına en uygun olanını seçme şansına sahip olacak.



Magnum Photos tarafından The Frame serisine özel olarak çekilen fotoğraflar, 2018 serisi The Frame modellerine yeni eklenen Slayt Gösterimi özelliği ile sırayla gösterilebilecek. Ayrıca yeni Favori ve Seçme Eserler özellikleri de kullanıcıların yüzlerce seçenek arasında arama yapmak zorunda kalmadan kendi seçtikleri veya özel olarak belirlenen sanat eserlerine rahatlıkla erişmesine imkân sağlıyor. Bu ilave seçenekler, güzel sanatlar alanında gerçekleştirilen ortaklıklarla birlikte, The Frame serisini yalnızca bir televizyon olmanın ötesine taşıyarak, dünyanın en güzel sanat eserlerine erişmekte kullanabilecek bir keşif aracı haline getiriyor.





- "TV'den erişilebilen tek dijital sanat platformu"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekran İşinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sangsook Han, The Frame Serisinin Sanat Mağazasının, TV'den erişilebilen tek dijital sanat platformu olduğunu belirterek, "Bu mağazayı her geçen gün daha fazla izleyiciyle etkileşen bir pencereye ve tüketicilerin günlük yaşamını zenginleştiren bir ekrana dönüşecek şekilde geliştirmeye devam edeceğiz. Magnum Photos işbirliğiyle oluşturulan 'Her Gün Sanat' koleksiyonu aracılığıyla kullanıcılarımızı evlerinin konforundan kopmadan yeni sanat eserlerini keşfetmenin hazzı ve heyecanıyla buluşturmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Koleksiyon kapsamında tüketicilerle buluşacak fotoğrafları Alex Webb, Carolyn Drake, David Alan Harvey ve Jonas Bendiksen çekti. Bu ünlü fotoğrafçıların çektiği etkileyici fotoğraflar tüketicileri günlük yaşamın güzelliğiyle buluşturacak.

Alex Webb, aralarında renkli fotoğraflarının çalışma notlarına yer verdiği Işığın Çilesi’nin de bulunduğu 14 kitap yayımladı. Carolyn Drake, genç yaşlarından itibaren belgesel çalışmalarla ilgilendi. David Alan Harvey, fotoğrafçılıkla aile üyelerinin, komşularının ve yaşadığı çevrenin fotoğraflarını çekmekle başladığı 11 yaşında tanıştı. Jonas Bendiksen, 19 yaşında Magnum'un Londra Ofisinde stajyer olarak çalışmaya başladı.

The Frame Sanat Mağazası aralarında Albertina, Museo Del Prado Collection, Yellow Korner, Victoria & Albert Museum, Berlin State Museum dâhil pek çok ünlü sanat müzesinden 850'yi aşkın eserle genişlemeye devam edecek.

Samsung IFA kapsamında City Cube Berlin ikinci katta yer alan standında gerçekleştireceği en yeni televizyon ve ses teknolojisi duyuruları içinde The Frame Serisinin 2018 yenilikleri için de bir gösteri düzenleyecek.