Samsung Galaxy A7 2018 n11.com'da satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - n11.com, Samsung'un akıllı telefonu Galaxy A7 2018 modelini n11.com'da satışa açtı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, üç arka kamerasıyla kullanıcıların fotoğraf ve video deneyimini bir üst seviyeye çıkartan Samsung Galaxy A7, 64GB depolama alanı ve 4GB RAM ile önceki versiyonlarından farklı olarak çok daha yüksek donanım gücü ve depolama kapasitesiyle geliyor.

6 inç genişliğindeki ekranı ile Amiral gemisi cihazlarının "sonsuz ekran" tasarımından ilham alan yeni nesil Galaxy A7 n11.com’da lansmana özel kampanyalı fiyatı ile 3 bin 99 TL'den satışa sunuluyor. Samsung Galaxy A7, sekiz çekirdekli işlemcisi ile hızını bir üst seviye taşıyor.

Galaxy A7 2018 modeli, 4K video kaydı yapabilen ƒ/1.7 diyafram açıklığına sahip 24 megapiksellik ana kamera, 120 derece geniş açılı çekimlere fırsat tanıyan ƒ/2.4 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksellik ikinci kamera ve Bokeh efekti ƒ/2.2 diyafram açıklığına sahip 5 megapiksellik üçüncü kamerası ile dikkati çekiyor.

