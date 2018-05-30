Samsung Galaxy A6 ve A6+ n11.com’da satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Samsung'un orta sınıf ürün segmentinde duyurduğu yeni akıllı telefonları Galaxy A6 ve A6+, n11.com’da satışa sunuldu

n11.com açıklamasına göre, üst düzey kameraları ve Infinity Display teknolojisi sayesinde neredeyse çerçevesiz bir görünüm sunan cihazlar, arka yüzünde konumlandırılan parmak izi okuyucularıyla da dikkati çekiyor.



Samsung'un orta sınıf ürün portföyünde konumlanan yeni Galaxy A6 ve A6+, n11.com’da satışa açıldı. Infinity Display teknolojisi sayesinde neredeyse çerçevesiz bir ekran sunan akıllı ikili, üst düzey kameralarıyla da dikkatleri üzerine topluyor. Samsung Galaxy A6 2.749 TL, A6+ ise 3.399 TL’den n11.com’da satışa sunuluyor.



5,6 inç boyuta sahip olan Samsung Galaxy A6, 720x1480 çözünürlük ile geliyor. 1,6 GHz dört çekirdekli işlemci, 4 GB RAM, 64 GB sabit depolama alanı sunan A6, 16 MP f/1,7 arka kamera ve 16 MP f/1,9 ön kamera taşıyor. 3000mAh batarya ve Android Oreo ile birlikte açılan A6, n11.com’da 2.749 TL’den satışa sunuluyor.

6 inç boyutundaki Samsung Galaxy A6+ ise 1080x2220 çözünürlüğe sahip ekranıyla dikkat çeken çekiyor. 1,8 GHz dört çekirdekli işlemci, 4 GB RAM, 64 GB sabit depolama alanı sunuyor. Biri 15 MP f/1,7, diğeri 5 MP f/1,9 arka kameraya sahip olan Samsung Galaxy A6 Plus, 24 MP f/1,9 ön kamera taşıyor. 3500mAh batarya ve



Android Oreo ile birlikte açılan A6+, n11.com’da 3.399 TL’den satışa sunuluyor.