Şampiyon takım ödüllendirildi

KAYSERİ (AA) - İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Okul Sporları Yıldız Kızlar Türkiye Futsal Şampiyonu TOKİ Şehit Levent Çetinkaya Ortaokulu kız takımını ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ekinci ve Eskici, okullarında ziyaret ettikleri öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Her öğrencinin bir sosyal faaliyetle uğraşmasını istediklerini ifade eden Ekinci, öğrencilerin başarılarının kendilerini de mutlu ettiğini belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise "Öğrenci ve idarecilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum. İlimizde, okul sporlarında ve kulüpler bazında yaptığımız çalışmaların karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Başarılı sporculara çeşitli hediyeler verildi.