Şampiyon sporcuya coşkulu karşılama

KAYSERİ (AA) - Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenen 2018 Dünya Üniversite Muay Thai Şampiyonası'nda 81 kiloda altın madalya kazanan Ali Doğan, memleketi Kayseri'de törenle karşılandı.

Şampiyonada erkekler 81 kiloda altın madalyanın sahibi olan Ali Doğan için Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde karşılama töreni düzenlendi.

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Ekinci, Muay Thai Federasyonu As Başkanı Halil Demir, Muay Thai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu'nun yanı sıra Doğan'ın ailesi ve minik sporcuların katıldığı törende coşkulu anlar yaşandı.

Törende konuşan Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Eskici, dünya şampiyonu Ali Doğan'ın katıldığı her müsabakadan şampiyonlukla döndüğünü, onun başarılarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Şampiyon sporcunun çalışmalarının karşılığını aldığını belirten Eskici, "Başarı tesadüf değildir sporcumuz üst üste 3 kez dünya şampiyonu oldu. Böyle bir onuru, gururu ülkemize, milletimize, Kayseri'ye yaşattığı için kendisine teşekkür ediyorum. Ali'nin üzerinde emeği olan Göksel Cingöz hocamızı da tebrik ediyorum. Biz de her zaman başarılı sporcularımızın bu zamana kadar yanında olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Muay Thai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu ise, sporcularının kendilerini başarılara alıştırdığını her girdiği turnuvadan madalya ile döndüğünü ifade etti.

Doğan'ın başarısının alttan gelen genç sporculara da örnek olduğunu aktaran Ulu, "Şükürler olsun ki Ali, Tayland'da ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek altın madalya kazandı. Madalyadan da önemlisi orada İstiklal Marşımızı okutup Türk bayrağını göndere çektirmesiydi." ifadelerini kullandı.

Doğan da, dünyanın en iyi sporcularının katıldığı bir turnuvada altın madalya ile memleketine dönmenin sevincini yaşadığını söyledi.

Çok çalışmanın neticesini aldığını dile getiren Doğan, "3 kez arka arkaya şampiyon oldum ve İstiklal Marşımızı okuttum. Bu çok onur verici bir durum. Bu yolda bize destek olan herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.