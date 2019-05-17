Şampiyon sporculardan Vali Akın'a ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, çeşitli spor dallarında şampiyon olan gençler, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Gençlik Haftası nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin başkanlığındaki heyetle Vali Akın'ı ziyaret eden şampiyonlar, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceği olan gençleri önemsediklerini ve onları ahlaklı, zeki bireyler olarak yetiştirme gayretinde olduklarını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin de Gençlik Haftası etkinlikleri hakkında Vali Akın'a bilgi verdi.

Ziyarette, atletizmde iki yıl üst üste şampiyonluğu bulunan Urkuş Işık ve diğer spor dallarında şampiyonluk elde eden sporcular yer aldı.