Şampiyon öğrenciler bir araya geldi

YOZGAT (AA) – Okullar arası basketbol ve futsalda Yozgat şampiyonu olan Mehmet Akif Ersoy ortaokulu öğrencileri, bir araya geldi.

Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen yemek programına katılan öğrenciler, şampiyonluklarını kutladı.

Okul Aile Birliği Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun basketbol ve futsal takımının Yozgat şampiyonu olduğunu belirtti.

Takımda yer alan öğrencileri ödüllendirmek ve diğer öğrencileri de bu tür spor faaliyetlerine özendirmek amacıyla böyle bir organizasyon yaptıklarını vurgulayan Ergün,"Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle yemekte bir araya geldik. Öğrencilerimizi kutluyorum, inşallah elde ettikleri başarıların devamı gelecek." diye konuştu.







