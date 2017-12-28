Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Şampiyon öğrenciler bir araya geldi

YOZGAT (AA) – Okullar arası basketbol ve futsalda Yozgat şampiyonu olan Mehmet Akif Ersoy ortaokulu öğrencileri, bir araya geldi.Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen yemek programına katılan öğrenciler, şampiyonluklarını kutladı. Okul...

28 Aralık 2017 Perşembe 12:59
Şampiyon öğrenciler bir araya geldi
banner230

YOZGAT (AA) – Okullar arası basketbol ve futsalda Yozgat şampiyonu olan Mehmet Akif Ersoy ortaokulu öğrencileri, bir araya geldi.

Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen yemek programına katılan öğrenciler, şampiyonluklarını kutladı.

Okul Aile Birliği Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun basketbol ve futsal takımının Yozgat şampiyonu olduğunu belirtti.

Takımda yer alan öğrencileri ödüllendirmek ve diğer öğrencileri de bu tür spor faaliyetlerine özendirmek amacıyla böyle bir organizasyon yaptıklarını vurgulayan Ergün,"Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle yemekte bir araya geldik. Öğrencilerimizi kutluyorum, inşallah elde ettikleri başarıların devamı gelecek." diye konuştu.



Anahtar Kelimeler:
BasketbolFutsalSorgunYemek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim