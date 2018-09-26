Şampiyon güreşçiler cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker Fabrikası, güreşçilerini cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yönetim tarafından yurt içi ve dışında güreş müsabakalarına katılan güreşçilerin başarıları sonrası alacakları ödüllere ait yönetmelik hazırlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik gereği Büyükler Avrupa Grekoromen üçüncüsü milli güreşçi Ekrem Öztürk 35 cumhuriyet altını ile Büyükler Grekoromen Dünya üçüncüsü ve U23 Avrupa üçüncüsü milli güreşçi Fatih Cengi 40 cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen kaynaşma ve dayanışma günü etkinlikleri kapsamındaki ödül törenine, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitim Daire Başkanı Selçuk Çebi, Kayseri Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri Şeker Spor Onursal Başkanı ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Kayseri Güreş İl Temsilcisi Naci Doğan ve sporcular katıldı.

Bir dönem kendisinin de güreşçi olduğunu belirten Spor Eğitim Daire başkanı Selçuk Çebi, güreşçilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Yönetimi kurdukları güreş takımından dolayı tebrik eden Çebi, "Çok iyi birtakım kurmuşlar. Altyapıdan çok güzel sporcular yetiştiriliyor. Kayseri'deki güreş eğitim merkezimizde yetişen kardeşlerimiz de Kayseri Şeker Kulübümüzün altyapısı olarak bu ülke bayrağını dalgalandıracak genç kardeşlerimiz olur diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Akay ise marifetin iltifata tabi olduğunu belirterek, başarıların mutlaka ödüllendirilmesi gerektiğini kaydetti.