Şampiyon basketbolcular, Kırşehir'e gitti

SİVAS (AA) - Okullararası Küçükler Basketbol Müsabakalarında Sivas şampiyonu olan Selçuk Ortaokulu Küçükler Basketbol Takımı, grup müsabakaları için Kırşehir'e gitti.

Okulun basketbol takımı için Selçuk Ortaokulu bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi.

Okul idarecileri, öğretmenler ve velilerin katıldığı törende konuşan Selçuk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Zahid Şimşek, küçüklerde Sivas birincisi olduklarını hatırlatarak, "Selçuk Ortaokulu olarak 4 yıldır Sivas'ta gerçekten çok başarılıyız. Gerek Yıldız Basketbol gerekse Yıldız Kız Erkek müsabakalarında birinci olduk. Kırşehir'de hem Sivas'ı hem de okulumuzu en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Çocuklarımıza güveniyorum. Bu başarıyı Kırşehir'de elde edecekler." dedi.

Şimşek, Kırşehir'de ilk etapta 3 maç yapacaklarını, bu maçları kazandıkları takdirde gruptan çıkarak, çeyrek finale kalacaklarını söyledi.

