Şampiyon atların yarım asırlık seyisi: Hacı İpek

- Çocukluğunda başladığı baba mesleği seyisliği 60 yıldır devam ettiren, çok sayıda şampiyon at yetiştiren 72 yaşındaki Hacı İpek, ömrünü adadığı mesleğiyle gurur duyuyor - Hacı İpek: "Yetiştirdiğim at sayısı 200'ü geçmiştir. Bu işi sevmeden yapmak mümkün değil. 72 yaşındayım, hastayım, bypass oldum, birçok ameliyat geçirdim ama bu işten vazgeçemiyorum" - "60 yıldır at yetiştiriyorum. Yetiştirdiğim bütün atlar da başarılı olduğu için gururluyum. İnşallah bundan sonra da yaşadığım müddetçe bu gururum devam edecek. Benden sonra çocuklarım devam edecek"