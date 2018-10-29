"Saman ithal ediliyor" sözlerine üreticiler tepkili

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde çiftçiler, elinde tonlarca saman balyası olduğunu belirterek, "ithal saman" talebine tepki gösterdi.

İlçeye bağlı Değirmenözü köyü muhtarı ve hububat üreticisi Haydar Kanat, zaman zaman basın yayın organlarında çıkan "samanı bile yurt dışından ithal ediyoruz" haberlerine tepki göstererek, elinde tonlarca saman balyası olmasına rağmen piyasada alıcı bulamadığını söyledi.

Saman ithalatı eleştirilerinin, algı için yapıldığını ileri süren Kanat, Türk çiftçisinin güçsüz gösterilmeye çalışıldığını, ihtiyacı olanlara saman gönderebileceğini dile getirdi.

Piyasadan saman talebi gelmediğini vurgulayan Kanat, şöyle devam etti:

"Biçerdöverim ve balya makinem var. Yıllık ortalama 5-6 bin ton balya yapmaktayız. Şu anda elimde 2 bin tondan fazla saman balyası var. Hangi televizyon kanalını açsak, 'yurt dışından ithal saman geliyor, biz ülkemizde kendi samanımızı bile üretemiyoruz, balyaları dışarıdan alıyoruz' gibi haberleri izliyoruz. Böyle bir durum varsa biz neden görmüyoruz. Benim aynı zamanda nakliyat yapan tırlarım var. Diğer illerdeki durumu da yakından takip ediyorum. Algı yaparak ekonomimizi güçsüz, çiftçimizi de mağdur göstermeye çalışıyorlar. Ben bunlara karşıyım."

Samana ihtiyaç duyanların yurt dışından ithal etmelerine gerek olmadığını dile getiren Kanat, "Saman ithal edildiğine ben inanmıyorum. Ekonomimiz de saman balyası ithal edecek kadar zayıf değil. Balya isteyen çiftçi ve üreticilerimiz yurt dışından almak yerine bizlere ulaşsın. Ülkemizin her yerine balya gönderirim." dedi.

İlçeye bağlı Benzer köyünde yaşayan üretici Halit Alkan da, sadece Değirmenözü'de değil, Kaman'ın bir çok köyünde iç talebi karşılayacak kadar samanlarının bulunduğunu kaydetti.