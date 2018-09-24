Salomon Kapadokya Ultra Maratonu ekimde yapılacak

NEVŞEHİR (AA) - Salomon Kapadokya Ultra Maratonu, 20-21 Ekim'de koşulacak.

Kapadokya'da, üç kategoride gerçekleştirilecek maratona, Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden sporcular katılacak.

Sporcular, UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde 119 kilometrelik parkuru 24 saatte, 63 kilometrelik parkuru 12 saat 30 dakikada ve 38 kilometrelik parkuru 6 saat 30 dakika içerisinde tamamlamaya çalışacak.

Ultra Maraton Dünya Turu'ndan biri olan Salomon Kapadokya'da, 2018 Ultra Trail Mont Blanc (UTMB) kadınlar şampiyonu İtalyan Francesca Canepa, 2018 UTMB erkekler ikincisi Macar Robert Hajnal, dünya şampiyonu ABD'li sporcu Amy Sproston, 2016 Ultra Trail Dünya Turu şampiyonu Litvanyalı Gediminas Grinius, 5 kez Fas Çöl Maratonu şampiyonu Faslı Rachid El-Morabity ile çeşitli ulusal ve uluslararası yarışlarda derece elde eden sporcular, liderlik için mücadele edecek.

Ürgüp ilçe merkezinden başlayacak yarışlarda sporcular, kategorilerine göre bölgede farklı güzergahlarda koşarak Ürgüp ilçe merkezindeki bitiş noktasına ulaşmaya çalışacak.

Maratonda geçen yıl bin 665 sporcu mücadele etmişti.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2018, 13:18