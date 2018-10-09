Salıncaktan düşen genç öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde salıncaktan düşerek yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Özkan Kavak (21) kardeşi ve arkadaşları ile ilçedeki Kızılırmak Parkı'na gitti.

Parktaki salıncakta ayakta sallanan Kavak, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek salıncakla zincir arasındaki boşluğa düşerek sıkıştı. Bu sırada salıncağın demiri de Kavak'ın kafasına çarptı.

Kavak'ın yere düştüğünü gören kardeşi ve arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Ayakları kırılan Kavak, Zara Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Hastanenin ortopedi servisinde tedavi görürken durumu ağırlaşan ve kaldırıldığı yoğun bakım servisinde yaklaşık 10 gün kalan Kavak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Özkan Kavak'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek, Zara ilçesi Pazarcık köyünde toprağa verildi.



